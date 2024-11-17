Як працюватимуть школи та дитсадки в Одесі 18 листопада

Про роботу освітніх закладів 18 листопада 2024 року написала на своїй сторінці у Фейсбук директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. В місті зараз немає світла, місцями води та опалення. Цьому передував масований ракетний обстріл Одеси російською армією.

Робота шкіл

Вона зазначила, що якщо світло та водопостачання до ранку понеділка 18 листопада налагодять, то освітні та виховні закладу будуть працювати як завжди.

Якщо ні, то школи, в яких не буде світла перейдуть на альтернативний, завчасно приготований розклад. Уроки будуть скороченими і до 15:30 має завершити очний процес друга зміна.

Чиновниця зазначила, що:

Одягатися школярам треба тепло;

У всіх школах є генератори, є паливо. Тому буде забезпечене мінімальне освітлення коридорів, укриттів, пунктів незламності, класів;

Також в цей день можна перейти на дистанційне навчання. Вирішувати це питання потрібно окремо з класним керівником;

Якщо протягом двох діб у школі не буде води та буде вичерпано наявний запас – школа перейде на дистанційне навчання. Але зараз у всіх закладах запаси є.

Як працюватимуть дитсадки

Повідомила Олена Буйневич і про роботу дитячих садочків:

Ми приймаємо завтра дітей (якщо все буде як зараз);

У разі відсутності всього переліченого, просимо максимально скоротити час перебування дітей в садочку. Якщо не можна забрати о 15 чи 16 годині, то приводити їх не потрібно;

У нас є генератори та запас палива, по черзі будемо підігрівати групи (одночасно не можна);

В кожному садочку є посуд з підігрівом: каструлі та сковорідки, тому гарячою їжею дітей забезпечать, хоча меню зміниться: будуть каші, яйця, сир тощо;

Одягаємо діточок тепленько;

У всіх садочках є чергове освітлення. Генератори групи не освітлюють, їх використовуватимуть для обігріву та приготування їжі;

З водою ситуація як в школах – є запас на два дні.

Олена Буйневич просить одеситів звернути увагу, що в школах відкриті Пункти Незламності, їх 80. Вони всі готові та будуть відчинені. Але відвідувачів просять приходити туди після 15.00, коли діти підуть до дому та бути чемними.