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На одеські вулиці можуть вийти гуманітарні автобуси з Регенсбурга та Стамбула – названа умова

На одеські вулиці можуть вийти гуманітарні автобуси з Регенсбурга та Стамбула – названа умова

Кабмін подав до Верховної Ради законопроект, який у разі ухвалення дозволить вивести на міські маршрути, у тому числі в Одесі, транспорт, отриманий як гуманітарна допомога.

Про це повідомив сьогодні депутат Одеської міської ради, голова транспортної комісії Петро Обухов.

За його словами, в Одесі зараз є 20 таких автобусів – місто отримало їх як гуманітарну допомогу від міст-побратимів Регенсбурга та Стамбула.

Нагадаємо, в Одесі вже рік як простоюють автобуси з низькою підлогою. та всіма умовами для перевезення людей з інвалідністю. А всього в Україні понад 300 таких автобусів, які так само простоюють у комунальних підприємствах різних міст.

Справа в тому, що закон забороняє транспортним комунальним підприємствам отримувати прибуток від використання гуманітарних автобусів.

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І ось тепер з’явився шанс, що цю юридичну колізію все ж таки вдасться вирішити.

За словами Петра Обухова, оскільки така проблема виникла не лише в Одесі, є шанс, що закон буде ухвалено.

«Закликаю нардепів скоріше прийняти цей закон. Мешканці вулиці Семена Палія мають право нарешті отримати якісний громадський транспорт замість маршруток», – написав у себе у Facebook депутат.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов просив Раду законодавчо врегулювати використання комунальними підприємствами автобусів, переданих як гуманітарну допомогу, оскільки в умовах блекаутів ці автобуси можуть замінити електротранспорт.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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