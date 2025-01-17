Про це повідомили в Одеському зоопарку.

Конкурс присвячений Новому року, який за Східним календарем настане 29 січня і буде проходити під знаком зеленої дерев’яної Змії.

У зоопарку пропонують усім разом вибрати найкрасивішу змію. Щоб узяти участь у конкурсі, потрібно подивитися фотографії всіх учасниць і лайкнути фото, яке сподобалося.

Фото рептилій-конкурсантів можна подивитися в телеграм-каналі «Одеське життя»:

Голосування на конкурсі «Королева року» відбуватиметься тільки на офіційних сторінках зоопарку у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, раніше Ігор Бєляков розповів нові подробиці трагічного вбивства леопарда в Одеському зоопарку.

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