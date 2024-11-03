В Одесі не Черемушках на дереві знайшли змію

Про інцидент, який Бєляков охарактеризував як «і сміх та гріх», він розповів напередодні у Facebook.

За словами директора зоопарку, йому зателефонували жінки та розповіли, що помітили змію на дереві перед під’їздом житлового будинку на вулиці Інглезі, і в результаті «виник неабиякий ажіотаж».

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Біляков також розповів, що в момент дзвінка не встиг переодягнутися після заходу в зоопарку на честь Хеллоуїна, але оскільки виїхати треба було терміново, поїхав на Інглезі прямо в гримі.

«Дякувати Богу, змія мого вигляду не злякалась. Мешканці будинку попросили назвати змію Світланою, на честь жінки, яка її виявила», – додав Бєляков.

Змія виявилася неотруйною, але рідкісною – це був сарматський. полоз, занесений до Червоної книги України.

Раніше директор Одеського зоопарку разом зі спелеологами спас молодого лиса, що впав у колодязь у катакомбах.

Фото з Facebook-сторінки Ігоря Білякова