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В Одесі не Черемушках на дереві знайшли змію

В Одесі не Черемушках на дереві знайшли змію

Жителів одеського мікрорайону Черемушки не на жарт злякала змія, яку місцеві жителі виявили на дереві навпроти п’ятиповерхівки. І директору Одеського зоопарку Ігореві Білякову знову довелося приміряти на себе роль відважного рятівника (при цьому не знімаючи хеллоуїнського гриму).

Про інцидент, який Бєляков охарактеризував як «і сміх та гріх», він розповів напередодні у Facebook.

За словами директора зоопарку, йому зателефонували жінки та розповіли, що помітили змію на дереві перед під’їздом житлового будинку на вулиці Інглезі, і в результаті «виник неабиякий ажіотаж».

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Біляков також розповів, що в момент дзвінка не встиг переодягнутися після заходу в зоопарку на честь Хеллоуїна, але оскільки виїхати треба було терміново, поїхав на Інглезі прямо в гримі.

«Дякувати Богу, змія мого вигляду не злякалась. Мешканці будинку попросили назвати змію Світланою, на честь жінки, яка її виявила», – додав Бєляков.

Змія на дерево в Одесі

Змія виявилася неотруйною, але рідкісною – це був сарматський. полоз, занесений до Червоної книги України.

Раніше директор Одеського зоопарку разом зі спелеологами спас молодого лиса, що впав у колодязь у катакомбах.

Фото з Facebook-сторінки Ігоря Білякова

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