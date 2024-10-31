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Борис Барський перетворився на нечисть в геловінському кліпі Одеського зоопарку (відео)

Борис Барський перетворився на нечисть в геловінському кліпі Одеського зоопарку (відео)

Співробітники Одеського зоопарку не стали зраджувати давній традиції відзначати кожне свято новим відеокліпом і випустили черговий кумедний ролик, присвячений майбутньому «святу нечисті» Геловіну.

Крім співробітників зоопарку, у цьому кліпі також знявся відомий комік, учасник відомого «Маски шоу» Борис Барський.

Нове відео опубліковано на сторінці Одеського зоопарку у Facebook та на сторінці відомого своїми креативними ідеями директора зоопарку Ігоря Бєлякова.

«Геловін – це чудова нагода пожартувати і поваляти дурня», – прокоментував новий кліп Беляков.

Цього разу Бєляков не став виконувати композицію свого твору. За сюжетом відео, троє представників темного світу організували кастинг своєрідне «талант-шоу» та проводять кастинг для «нечисті». І під час прослуховувань із кожним учасником відбуваються кумедні та несподівані ситуації.

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Але в результаті всіх музикантів все ж таки було вирішено зібрати в рок-гурт «Крік», після чого музиканти влаштовують концерт у зоопарку, не залишивши байдужими ні його мешканців, ні відвідувачів.

Нагадаємо, зйомка оригінальних святкових роликів давно стала доброю традицією Одеського зоопарку. У них Ігор Бєляков виступає і як режисер, і як актор, і як виконавець пісень власного твору.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як в Одесі змію в паркінгу ловили.

Фото: скріншот із відео

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