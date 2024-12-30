Пригріти змію на грудях: як доглядати за майбутнім символом 2025 року?

Немає світла – допоможуть генератор і пляшки з теплою водою

Назар – власник колекції рептилій виставки-кав’ярні Rept&coffe club. Тут проживають близько вісімдесяти видів плазунів. В одеському закладі понад п’ять років проводять екскурсії, консультують майбутніх власників рептилій, допомагають обрати та придбати все необхідне для догляду за ними.

За словами Назара, коли починається холодна пора, частина рептилій йде зимувати. Певний час їх годують, знижують їм температуру, і вони «сплять». Якщо немає можливості створити зміям комфортну температуру, використовують генератор.

– Заправляємо його паливом, а він віддає електрику. І так обігріваємо змій. У нашому приміщенні постійно підтримується температура не нижче двадцяти градусів. В нас старий фонд і товсті стіни, тому тепло довго зберігається, – каже Назар.

На його думку, короткочасні зміни температур не сильно шкодять зміям. Але вони можуть захворіти. В колекції є маленькі гекони, вони більш чутливі, ніж змії, до перепадів температур. Назар розказав, що в домашніх умовах обігріти змію можна за допомогою пляшок з теплою водою. Є різні електричні килимки для рептилій.

Пітон не пережив блекаут

Одеситка Тетяна поділилася з нами своєю історією.

– Мій Капітоша загинув, на жаль. Це був пітон старшого сина, йому подарували на день народження. Такий собі подарунок, бо я проти екзотичних тварин вдома. Але живе, тож треба доглядати. В нього був спеціальний тераріум зі спеціальними лампами. Кілька років він жив без проблем, але коли почався блекаут, його було дуже важко зігріти, бо ковдра та вовняні речі таких тварин не зігрівають. Він сам залазив на батареї. Але коли стали холодними й вони, Капітоша почав сопливити. Ми понесли його до лікаря, той сказав, що вже запалення легень. Через кілька днів пітон помер. Син не знає, що його улюбленець помер. Думає, що ми віднесли його в зоопарк. Сумна історія.

«Забігла вчора спонтанно на день народження, на мене поклали спати Свєтку», – пишуть в соцмережах.

Директор Одеського зоопарку рекомендує

За словами директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова, змія – холоднокровна тварина, вона не вміє сама себе гріти та охолоджувати. Треба правильно обирати температурний режим. Не можна змію тримати в домашніх умовах, просто випустити у квартирі. Потрібний тераріум з мікрокліматом (температура, вологість). Для різних видів різні показники.

– Якщо ви опинилися в ситуації, коли у вас є тварина, але немає світла й опалення, змія замерзне. На грудях гріти змію теж можна, це дієво. «Пригріти змію на грудях» – не просто так виникло прислів’я, – розказав Ігор Біляков.

За його словами, змії можуть заповзати до людини в ліжко і грітися на грудях у холодні ночі. Це аварійний вихід із ситуації, постійно ним користуватися не можна. Різні види по-різному до такого відносяться. Є змії не ручні, є види, які небажано брати до рук. Якщо ви опинилися в ситуації, коли в домі холодно і змію нікуди діти, важливо її не годувати. Рептилії можуть довго витримувати пониження температури без їжі. Якщо її погодувати і вона не зможе перетравити здобич, тварина може померти.

Ігор Біляков перелічив тривожні симптоми у рептилій:

змія довго не їсть,

не може вилиняти,

скидає стару шкіру фрагментами,

має нежить,

стоматити у пащі,

багато маленьких кліщів.

У цих випадках треба звертатися до ветеринара і лікувати тварину.

За словами директора Одеського зоопарку, в тераріумістиці є багато технічних гаджетів, які підвищують комфорт тварин. Різноманітні обігрівачі необхідні для змії.

– Вона потребує тераріуму з принципом теплого і холодного кутів. Один край треба вигрівати, а протилежний – ні. Змія сама собі обере комфортне місце. Є також різні лампи для тварин. Завдяки їм змії отримують вітамін D3, – наголосив Ігор Біляков.

Він також нагадав, що рішення взяти змію додому не має бути імпульсивним.

– Наші регіональні представники: водяний вуж, звичайний вуж, жовточеревий полоз – дуже складні. Нікому б не радив їх тримати вдома. Я категорично проти одомашнення отруйних змій. Боїди, молочні змії, екзотичні полози добре приживаються, – розповів Ігор Біляков.

За його словами, перед тим, як брати додому змію, варто проконсультуватись з фахівцями, подбати про корм, придбати тераріум, і лише тоді обирати улюбленця.

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