Як в Одесі змію у паркінгу ловили

Кумедну історію Беляков розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, днями йому зателефонували з ДСНС і повідомили, що на проспекті Шевченка в підземному паркінгу з’явилася змія (як згодом виявилося, це був водяний вуж).

«Співробітники паркінгу накрили змію порожнім відром та чекали на мене. Але коли я приїхав, то побачив, що змія втекла. І причиною стала малесенька щербина на краю відра. Цей випадок наочно демонструє, що змія здатна просочитися у найменший отвір», – розповів директор зоопарку.

Біляков також додав, що в результаті змію у паркінгу так і не знайшли: «це що шукати голку».

Раніше Ігор Бєляков розповів кумедну історію порятунку жовтобрюхого полозу – змії, занесеної до Червоної книги України – у селищі Зелений Гай неподалік Чорноморки. Тоді змію вдалося впіймати, але вона встигла трохи покусати. директора Одеського зоопарку.

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