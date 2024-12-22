Поліція розпочала розслідування за фактом трагедії в Одеському зоопарку

Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, подія кваліфікована як порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, вранці суботи, 21 грудня, леопард напав на працівника зоопарку, який прийшов прибирати у вольєрі. один працівник, і обидва чоловіки опинилися за огорожею разом із твариною.

За словами директора зоопарку Ігоря Бєлякова, це була вимушена міра, оскільки спроби приспати тварину виявилися марними, і леопард міг будь-якої хвилини опинитися за межами зоопарку, а це становило велику загрозу для життя та здоров’я людей.

“Іншого виходу з цієї ситуації не було, оскільки могли постраждати люди”, – пояснив Біляков у своєму вчорашньому відеозверненні, оприлюдненому на сторінці зоопарку у Facebook.

Постраждалого співробітника зоопарку госпіталізували з ранами та множинними укусами, зараз він у тяжкому стані (за інформацією із соцмереж, леопард зняв з нього скальп). Другий працівник зоопарку не постраждав.

Слідство продовжується.

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