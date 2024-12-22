Поліція розпочала розслідування за фактом трагедії в Одеському зоопарку

В одеській поліції розпочали кримінальне провадження за фактом події в Одеському зоопарку, де леопард напав на співробітника закладу.
Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, подія кваліфікована як порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.
Нагадаємо, вранці суботи, 21 грудня, леопард напав на працівника зоопарку, який прийшов прибирати у вольєрі. один працівник, і обидва чоловіки опинилися за огорожею разом із твариною.
За словами директора зоопарку Ігоря Бєлякова, це була вимушена міра, оскільки спроби приспати тварину виявилися марними, і леопард міг будь-якої хвилини опинитися за межами зоопарку, а це становило велику загрозу для життя та здоров’я людей.
“Іншого виходу з цієї ситуації не було, оскільки могли постраждати люди”, – пояснив Біляков у своєму вчорашньому відеозверненні, оприлюдненому на сторінці зоопарку у Facebook.
Постраждалого співробітника зоопарку госпіталізували з ранами та множинними укусами, зараз він у тяжкому стані (за інформацією із соцмереж, леопард зняв з нього скальп). Другий працівник зоопарку не постраждав.
Слідство продовжується.
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