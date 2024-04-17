Під Одесою рідкісна змія покусала директора зоопарку (фото)

Як розповів у себе у Facebook директор зоопарку, сьогодні до нього звернулися за допомогою рятувальники – змія розташувалася просто під п’ятиповерхівкою у Зеленому Гаї, не на жарт налякавши місцевих жителів.

«Я виїхав на місце, виявилось, що це жовточеревий полоз (Червона книга України). Великий красень, дуже агресивний. Сидів у такому місці, що ловити його було трохи незручно, тому йому вдалося мене трохи покусати»

– написав Бєляков.

Стаття по темі: Як вести себе при зустрічі зі змією в Одеській області

У результаті рідкісну змію все ж таки вдалося зловити і випустити на території Нижньодністровського Національного Парку, в дику природу, де люди напевно її не потурбують.

У той же час Ігор Беляков нагадує, що зараз триває сезон активності змій, і просить одеситів та мешканців області у разі зустрічі з непроханим гостем у себе вдома, в авто чи на тротуарі не лякатися та не ображати змію, а одразу ж зробити кілька фото та зв’язатися із ним за телефоном 068-140-45-39.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як змія напала на жителя Одеської області.