В Україні розпочався Різдвяний піст: що це означає для вірян

Різдвяний піст був запроваджений ще в IV столітті, але його форма та тривалість з часом змінювались. Спочатку цей піст тривав лише кілька днів, однак згодом був продовжений до 40 днів.

З переходом ПЦУ (Православна Церква України) та УГКЦ (Українська греко-католицька церква) на новоюліанський календар, змінилися і дати святкування багатьох релігійних подій, зокрема й Різдвяного поста. За старим календарем він починався 28 листопада та продовжувався до самого Різдва, що відзначалося 7 січня.

Отже, з 1 вересня, 2023 року, з переходом ПЦУ та УГКЦ на новий календар, віряни цих двох церков розпочинають Різдвяний піст на два тижні раніше — 15 листопада та завершують на Різдво, 25 грудня.

Яка мета Різдвяного поста

Основною метою Різдвяного посту є духовне очищення та глибоке покаяння. Віряни утримуються від вживання м’ясних та молочних продуктів, а також риби в певні дні. Крім цього, Різдвяний піст містить також більш суворе дотримання молитовного життя, відвідування богослужінь та участь у таїнствах церкви.

У церковних колах наголошують, що важливо не лише слідувати посту з фізичного погляду, але й приділяти увагу духовному вдосконаленню. Піст закликає вірян глибше пізнати свою віру, практикувати милосердя та благодійність, адже ці дії сприяють очищенню серця.

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