В Україні розпочався Різдвяний піст: що це означає для вірян

Сьогодні, 15 листопада, розпочався Різдвяний піст за новоюліанським календарем, який триватиме до 25 грудня. Цей період відзначається утриманням від певних продуктів, покаянням та молитвами щоб, очиститися перед приходом Спасителя.
Різдвяний піст був запроваджений ще в IV столітті, але його форма та тривалість з часом змінювались. Спочатку цей піст тривав лише кілька днів, однак згодом був продовжений до 40 днів.
З переходом ПЦУ (Православна Церква України) та УГКЦ (Українська греко-католицька церква) на новоюліанський календар, змінилися і дати святкування багатьох релігійних подій, зокрема й Різдвяного поста. За старим календарем він починався 28 листопада та продовжувався до самого Різдва, що відзначалося 7 січня.
Отже, з 1 вересня, 2023 року, з переходом ПЦУ та УГКЦ на новий календар, віряни цих двох церков розпочинають Різдвяний піст на два тижні раніше — 15 листопада та завершують на Різдво, 25 грудня.
Яка мета Різдвяного поста
Основною метою Різдвяного посту є духовне очищення та глибоке покаяння. Віряни утримуються від вживання м’ясних та молочних продуктів, а також риби в певні дні. Крім цього, Різдвяний піст містить також більш суворе дотримання молитовного життя, відвідування богослужінь та участь у таїнствах церкви.
У церковних колах наголошують, що важливо не лише слідувати посту з фізичного погляду, але й приділяти увагу духовному вдосконаленню. Піст закликає вірян глибше пізнати свою віру, практикувати милосердя та благодійність, адже ці дії сприяють очищенню серця.
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