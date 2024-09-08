8 вересня православні відзначають одне з найбільших свято – Різдво Богородиці

Нагадаємо, що з 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль (новоюліанський), і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого (юліанського) календаря.

Церковне свято сьогодні за новим стилем

8 вересня за новим церковним календарем (21 вересня за старим) православні в Україні святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Також вшановують ікони Софії — Премудрості Божої (Київської) та Почаївської ікони Божої Матері.

Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці є одним із найважливіших церковних свят. Його почали відзначати в кінці VI — на початку VII століття, рівно через дев’ять місяців після свята Зачаття Діви Марії.

Згідно з давніми переказами, батьки Діви Марії, праведні Іоаким і Анна, проживали в невеличкому місті Назареті. Їхнє життя було прикладом благочестя, вони дотримувалися всіх Божих заповідей і ніколи не нехтували обов’язками. Попри їх достаток, найбільше горе для них полягало в безплідді. У тогочасному суспільстві, де народження дитини вважалося даром від Бога, відсутність потомства сприймалася як покарання, знак відвернення Божої милості. Люди вірили, що діти дають можливість родині стати частиною великого Божественного задуму, і безплідність означала втрату цієї надії.

Іоаким, глибоко засмучений відмовою первосвященика прийняти його жертву через відсутність дітей, вирішив шукати розради в самоті й молитві. Він пішов у пустелю, де 40 днів постив і благав Бога дарувати їм із дружиною дитину, яка б могла стати продовженням роду і знаком Божої ласки.

У той час Анна залишилася вдома, але її молитви були не менш ревними. Одного дня до неї зійшов ангел і, осяяний світлом, сповістив радісну новину: незабаром вона народить доньку, яка стане благословенням для всього світу. “Назви її Марією”, – сказав ангел, додавши, що слава цієї дитини лунатиме далеко за межами їхнього дому, і про неї говоритимуть усі покоління. Радісна Анна дала обітницю віддати дитину на служіння Богу, вбачаючи в цьому виконання Божої волі. Незабаром ту саму новину почув і Іоаким.

Народження Марії стало не лише виконанням обітниць, але й великим знаменням для всього світу. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки привели її до храму, де вона залишилася до повноліття, присвятивши своє життя служінню Господу.

Різдво Пресвятої Богородиці, що відзначається на початку церковного року, символізує початок великого шляху спасіння людства. Саме через народження Марії стало можливим пришестя Ісуса Христа, Спасителя світу. Вона, як Матір Божа, стала посередницею між людством і Богом, принесла нову надію та радість всім віруючим. Це свято – глибока духовна подія, яка прославляє таїнство Божої любові й милосердя.

Київська ікона Софії — Премудрості Божої

Також 8 вересня відзначають свято Київської ікони Софії — Премудрості Божої. Ця назва прийшла з Константинополя, де імператор Юстиніан збудував храм на честь Софії. Легенда розповідає, що ангел показав імператору місце для храму, а юнак, який був присутній, озвучив назву. Деякі візантійські письменники вважали, що назва “Софія” походить від притчі Соломона про Премудрість, що збудувала собі дім. На основі цього і було створено ікону Софії — Премудрості Божої.

Храмова ікона Софії Київської зображає Богоматір, яка стоїть на хмарах під балдахіном, на семи колонах. Її руки підняті догори, а на лоні зображено Спасителя. Навколо Богоматері — символічні зображення з цитатами з Біблії.

Почаївська ікона Божої Матері

Почаївська ікона Божої Матері є однією з найвідоміших святинь Православної Церкви. Її історія пов’язана з Почаївським монастирем на Тернопільщині. Легенда свідчить, що у 1240 році на місці сучасної Почаївської лаври ченці побачили явлення Богородиці. Після її зникнення на камені залишився відбиток стопи, який і досі наповнений водою, що має цілющі властивості.

Чудотворна ікона Почаївської Богоматері, за переказами, була подарована монастирю дворянкою Анною Гойською, яка отримала її від митрополита Неофіта. Ікона стала відомою завдяки чудесам, серед яких зцілення сліпої дівчинки та чудо, пов’язане з графом Миколою Потоцьким.

Церковне свято 8 вересня за старим стилем

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що сьогодні за старим календарним стилем православні відзначають день пам’яті мученика Адріана і мучениці Наталії. Перейдя за посиланням ви дізнаєтеся їхню історію, що можна й не можна робити в цей день.

Народне свято сьогодні: традиції, прикмети, заборони

Свято 8 вересня за народним календарем відоме як Осеніни, або свято Врожаю. Його також називають Другою Пречистою та вважають жіночим днем.

У цей день заборонено сваритися, пліткувати, осуджувати та виконувати важку фізичну працю. Жінкам не рекомендується шити або вишивати. Натомість Церква закликає до молитви за здоров’я та добробут.

В кого іменини 8 вересня

Іменини 8 вересня за новим стилем відзначають Марія, Георгій та Іван.

За старим стилем святкують День ангела Наталія, Адріан, Марія, Петро, Віктор, Дмитро, Роман, Микола.