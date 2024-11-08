Сьогодні Михайлів день – свято перемоги добра над злом: час захистити себе та близьких від ворогів

За біблійською легендою, Михаїл, здолавши диявола та скинувши його з небес до пекла, став символом вічної перемоги добра над злом та главою святого ангельського воїнства. Тепер Архістратиг Михаїл стоїть на брамі раю, супроводжує душі померлих людей і молить Бога про прощення грішників, що розкаялися. Щоб ті потрапили до раю, він своїм огненним мечем відсікає від людських душ згубні пристрасті та спокуси.

Традиції святкування та заборони

Найперше моляться святому про захист від ворогів, порятунок від гріха, настанову на істинний шлях та запалюють свічки за упокій спочилих і за здоров’я всіх живих рідних.

Також потрібно замовити молебень про порятунок країни, воїнів ЗСУ, позбавлення від бід і нещасть, про одужання і зміцнення сил поранених і хворих.

Михайлів день здавна вважається вдалим часом для багатьох справ і починань.

Щоб задовольнити Михаїла, потрібно накрити багатий стіл, бо через тиждень починається Різдвяний піст, та запросити гостей, а ще задобрити дворового (молодшого брата домового), щоб дбав про живність у хліві.

Також варто примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, пробачити минулі кривди.

Забороняється: мити голову, щоб розум не змити; рубати сокирою або різати; переслідувати корисливі цілі і робити щось тільки заради своєї вигоди; відмовляти в допомозі тим, хто її потребує; сваритися чи сперечатися.

Погодні прикмети

Часто у Михайлів день випадав перший густий сніг. Кажуть, що сам святий Михаїл на білому коні по землі проїхав.

Якщо на Михайла багато снігу, то і на Великдень сніг випаде.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.

Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.

Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.

У народі Архістратиг Михаїл вважається головним борцем проти беззаконня і несправедливості серед людей.

Читайте також: