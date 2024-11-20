На Одещині різко погіршиться погода: водіям радять «перевзути» авто

За інформацією Українського Гідрометцентру починаючи з ночі 21 листопада та протягом усього дня очікується погіршення погоди:

налипання опадів у вигляді мокрого снігу та дощу за температури від 0°С до +11°С,

вітер від 18 до 26 м/с.

Як повідомили в Службі відновлення, підрядні організації починають цілодобове чергування з ночі 21 листопада. Також працює цілодобовий аналітично-моніторинговий центр, який стежить за ситуацією на дорогах Одеської області.

Для отримання інформації про стан проїзду дорогами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації – цілодобово працює єдиний контакт-центр:

+38 067 400 60 80.

Водіям нагадують про необхідність під час руху дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу.

«Хто ще не встиг підготувати своє авто до зимового сезону – зробіть це в найкоротші терміни. Зимові шини, зимовий омивач, перевірте акумулятор, засоби очищення авто від снігу тощо» – радять у службі.