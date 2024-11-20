На Одещині різко погіршиться погода: водіям радять «перевзути» авто

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Одеській області: вночі очікується мокрий сніг із поривами вітру. Водіїв закликають підготувати свої автомобілі до зимового сезону.
За інформацією Українського Гідрометцентру починаючи з ночі 21 листопада та протягом усього дня очікується погіршення погоди:
налипання опадів у вигляді мокрого снігу та дощу за температури від 0°С до +11°С,
вітер від 18 до 26 м/с.
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Як повідомили в Службі відновлення, підрядні організації починають цілодобове чергування з ночі 21 листопада. Також працює цілодобовий аналітично-моніторинговий центр, який стежить за ситуацією на дорогах Одеської області.
Для отримання інформації про стан проїзду дорогами та оперативного реагування на надзвичайні ситуації – цілодобово працює єдиний контакт-центр:
+38 067 400 60 80.
Водіям нагадують про необхідність під час руху дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу.
«Хто ще не встиг підготувати своє авто до зимового сезону – зробіть це в найкоротші терміни. Зимові шини, зимовий омивач, перевірте акумулятор, засоби очищення авто від снігу тощо» – радять у службі.