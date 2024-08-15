Успіння Пресвятої Богородиці: що потрібно цього дня зробити жінкам

Одне з найважливіших церковних свят

15 серпня у церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято є одним із дванадцяти найважливіших свят у православному церковному календарі. Він символізує закінчення земного життя Діви Марії та її возз’єднання з Ісусом Христом на небесах.

За переказами, апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Богородицею і поховати її. У римсько-католицькій церкві цього ж дня святкують Успіння Діви Марії, подію, яка сталася одразу після Успіння. Це свято має велике значення для християн, і йому присвячено багато храмів в Україні, таких як Успенський собор Києво-Печерської лаври та Успенський собор Почаївської лаври.

Ппро старий стиль сьогодні день пам’яті першомученика Стефана, папи Римського.

Прикмети на 15 серпня: про що вони говорять

За прикметами дня можна визначити, якими будуть осінь та зима:

день сонячний і теплий – бабине літо буде прохолодним;

райдуга з’явилася цього дня – до теплої осені;

багато павутинь – взимку буде мало снігу;

дощ пішов – весь вересень буде з дощами;

туман випав – до врожаю грибів.

У народному календарі 15 серпня – свято Перша Пречиста. Це одне з улюблених свят, коли вшановують матінку-землю. Усього є три Пречисті – 15 (28) серпня, 7 (21) вересня та 1 (14) жовтня. У народі кажуть: “Перше Пречисте жито засіває, друге – дощем поливає, а третє – снігом покриває”. Народне свято 15 серпня відоме також як Степан-Сінова, Степанів день.

Що не можна робити 15 серпня

Забороняється відмовляти у допомозі;

Не можна сваритися та злословити;

Не слід пити алкогольні напої.

Заборонено прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям;

Не слід брати в руки ріжучі предмети, палити багаття, веселитися, стригти волосся;

Категорично заборонено поганословити – вважається, що за це Бог карає заїканням, немотою або втратою пам’яті.

Також у народі кажуть, що в цей день не можна ходити босоніж по росі – за повір’ям, це пролиті Богородицею сльози, які роблять землю гіркою і від цього можна захворіти.

Що можна робити 15 серпня

У це свято добре піти до церкви або помолитися Богородиці вдома – попросити її про здоров’я та благополуччя для себе та рідних. Вважається, що на Успіння жінкам прощаються всі гріхи за рік – потрібно лише щиро помолитися та покаятися.

До святого образу Успіння Богородиці звертаються з будь-якими проханнями, часто просять про зцілення від фізичних та душевних хвороб. Ікона допомагає зміцнити віру, позбутися гріховних помислів та згубних уподобань.

За традицією в храмах на це свято освячують зерно нового врожаю, а також свіжий хліб, випечений з борошна свіжого помелу. У народі Успіння існував звичай щедро обдаровувати жебраків. Також з цього дня починається пора весіль.

15 серпня: іменини сьогодні

Іменини сьогодні за церковним календарем за старим стилем святкують Василь, Іван, Кирило, Никодим, Платон, Роман, Стефан, Федір.