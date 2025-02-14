Таку рекомендацію озвучила історико-топонімічна комісія Одеської міськради вчора, 13 лютого. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал міста.
Рішення про перейменування ще мають затвердити депутати міської ради.
Одесит Олександр Свіщ із позивним «Фарш» брав участь в обороні Києва та звільненні Херсона від військ РФ. Побратими називали воїна «королем штурмів».
Загинув 30-річний воїн 12 вересня 2023 року на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута.
У 2024 році Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Олександру Свіщу звання Героя України.
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