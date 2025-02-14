фарш
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Таку рекомендацію озвучила історико-топонімічна комісія Одеської міськради вчора, 13 лютого. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал міста.

Рішення про перейменування ще мають затвердити депутати міської ради.

Одесит Олександр Свіщ із позивним «Фарш» брав участь в обороні Києва та звільненні Херсона від військ РФ. Побратими називали воїна «королем штурмів».

Загинув 30-річний воїн 12 вересня 2023 року на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута.

У 2024 році Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Олександру Свіщу звання Героя України.

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