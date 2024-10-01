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Легендарному воїну з Одеси присвоєно звання Героя України

Легендарному воїну з Одеси присвоєно звання Героя України

Легендарному воїну 3-ї штурмової бригади з позивним «Фарш» – одеситу Олександру Свищу присвоєно звання Героя України.

30 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння звання Героя України посмертно одеситу, воїну 3-ї штурмової бригади Олександру Свищу.

Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті Президента.

наказ

Нагадаємо, Олександр народився в Одесі 5 лютого 1993 року. До війни працював бодігардом. На початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав 3-ї штурмової бригади. Брав участь в обороні Києва та визволенні Херсона, воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Побратими називали воїна «королем штурмів».

12 вересня 2023 року Олександр загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

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13 вересня 2024 року на фасаді Одеської гімназії №26, де навчався Олександр Свищ, було урочисто відкрито меморіальну дошку Герою.

мемориал

 

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