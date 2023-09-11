Всеукраїнський рейтинг шкіл: які місця зайняли одеські

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 рік складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України. 8 шкіл з Одеси та 3 – з області увійшли до топ-200 рейтингу.
Про це повідомляє портал Освіта.ua.
Як змінилися за рік позиції одеських шкіл у рейтингу:
- 16-е місце (було 37) – Рішельєвський науковий ліцей
- 22-е місце (було 53) – Одеська спеціалізована школа №117
- 98-е місце (було 115) – Одеський НВК “Гімназія № 2 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови”
- 99-е місце (було 192) – Одеський приватний ліцей “Крок”
- 114-те місце (було 65) – Чорноморська гімназія №1
- 124-е місце (було 74) – “Приморський” ліцей (Одеса)
- 129 місце (було 194) – Політехнічний ліцей II-III ст. Ізмаїл
- 135-е місце (було 284) – Білгород-Дністровський НВК – ліцей
- 139-е місце (було 558) – ПП “Загальноосвітня школа “Майбуття” І-ІІІ ст.” (Одеса)
- 140-місце (було 273) – Одеська гімназія №1 ім. А.П. Бистриною
- 165 місце (було 297) – Одеський НВК “Гімназія №7 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови.
Як бачимо, за рік покращити позиції вдалося практично всім вищепереліченим школам, за винятком “Приморського” ліцею Одеси (з 74 впав на 124 місце) та Чорноморської гімназії №1 (опустилася з 65 на 114 місце).
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