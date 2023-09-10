Єдина система обліку школярів та дошкільнят: що це й навіщо потрібна?

В Україні запустили єдину електронну систему обліку дітей дошкільного та шкільного віку.

Відповідну ухвалу про перехід до спрощеного обліку шкільної документації ухвалив напередодні Кабмін, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Мета акту – перехід до спрощеного ведення шкільної документації, пов’язаної з урахуванням дітей дошкільного, шкільного віку та учнів із застосуванням засобів програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»,

– зазначається у повідомленні.

Раніше облік дітей проводився окремо у кожній територіальній громаді та не було узагальненого бачення ситуації в межах усієї країни. Це призводило до фрагментації даних та ускладнювало аналіз та планування в освітній галузі.

У Міносвіти вважають, що нова система обліку дозволить автоматично збирати та аналізувати статистичні дані про кількість дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців, учнів, а також дітей, які не навчаються.

Передбачається, що впровадження електронної форми ведення шкільної документації дозволить розвантажити вчителів та адміністрації навчальних закладів, внаслідок чого вони зможуть приділяти більше уваги виконанню своїх безпосередніх обов’язків та загалом зробить роботу у цій сфері більш зручною та ефективною.

Основне завдання цієї ініціативи – забезпечення більшої прозорості та доступності інформації про освітній процес. Електронний облік створить можливість для батьків та громадськості отримувати актуальну інформацію про навчальний процес, його успішність та інші важливі аспекти освіти.

Як повідомлялося раніше, школярі Одеси та області проведуть цього навчального року за партами на місяць довше. Новий навчальний рік триватиме з 1 вересня 2023-го по 28 червня 2024 року.

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