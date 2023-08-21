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В Одесі придбають нові меблі для укриттів у навчальних закладах: куди і скільки

В Одесі придбають нові меблі для укриттів у навчальних закладах: куди і скільки

Навчальні заклади Київського району Одеси отримають нові меблі для облаштування споруд цивільного захисту. Закупівля нових меблів коштуватиме 4 678 500 грн.

Про це стало відомо з сайту держзакупівель Prozorro.

Замовником виступило КУ “Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси”.

Під час тендеру було обрано постачальника шкільних меблів, які необхідні для облаштування споруд цивільного захисту — укриттів.

тендер на меблі в укриття

Для 37 закладів освіти Київського району Одеси планують придбати:

  • 216 столів дитячих шестигранних (без регулювання висоти);
  • 1296 стільців дитячих;
  • 262 столи на металевій базі;
  • 1545 стільців;
  • 524 односторонніх лавок.

Очікувана вартість на придбання меблів склала 5 млн грн. Але серед двох учасників аукціону обрали ФОП “Резворович Олег Анатолійович”. Він погодився надати меблі за 4 678 500 гривень.

Учасники аукціону

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Редакція ПРОФІЛЬ

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