Рейтинг найкращих шкіл Одеської області: хто лідирує

Педагоги Одещини склали рейтинг кращих навчальних закладів Одещини. Опиралися на результати мультипредметного тесту, який складали випускники шкіл.

Про це повідомили на сайті Освіти.

Отже, за підсумками середнього балу за НМТ у навчальних закладах, очолив рейтинг навчальний заклад у місті Чорноморськ – Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка із середнім балом 163,4.

“Срібло” рейтингу дісталося Ізмаїльському ліцею “Політехнічний” із гімназією Ізмаїльського району Одеської області. Там випускники в середньому склали іспити на 162,3.

На третьому місці опинився Ліцей “Крижанівський” Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області із середнім балом 160,7. Щоправда, з середнім балом 160,1 йому у спину дихає Балтський ліцей №1 ім. Олеся Гончара Балтської міської ради Одеської області.

Цього року пороговий бал для випускників шкіл був набагато нижчим, ніж у попередньому році. Саме цей фактор вплинув на результати рейтингу.

Також слід зауважити, що у рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал предмета.

Крім того, через військові дії багато учнів змінили місце проживання та навчалися онлайн в інших регіонах України або за кордоном.

Це також вплинуло на позиції шкіл.

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Фото ілюстративне.