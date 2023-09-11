Всеукраинский рейтинг школ: какие места заняли одесские

По результатам внешнего независимого оценивания за 2021 год составлен рейтинг общеобразовательных школ Украины. 8 школ из Одессы и 3 – из области вошли в топ-200 рейтинга.
Об этом информирует портал Освіта.ua.
Как изменились за год позиции одесских школ в рейтинге:
- 16-е место (было 37) – Ришельевский научный лицей
- 22-е место (было 53) – Одесская специализированная школа №117
- 98-е место (было 115) – Одесский НВК “Гимназия № 2 – специализированная школа с углубленным изучением английского языка”
- 99-е место (было 192) – Одесский частный лицей “Крок”
- 114-е место (было 65) – Черноморская гимназия №1
- 124-е место (было 74) – “Приморский” лицей (Одесса)
- 129-е место (было 194) – Политехнический лицей II-III ст. Измаил
- 135-е место (было 284) – Белгород-Днестровский НВК – лицей
- 139-е место (было 558) – ЧП “Общеобразовательная школа “Майбуття” I-III ст.” (Одесса)
- 140-место (было 273) – Одесская гимназия № 1 им. А.П. Быстриной
- 165-е место (было 297) – Одесский НВК “Гимназия №7 – специализированная школа с углубленным изучением английского языка.
Как видим, за год улучшить позиции удалось практическим всем вышеперечисленным школам, за исключением “Приморского” лицея Одессы (с 74 упал на 124 место) и Черноморской гимназии №1 (опустилась с 65 на 114 место).
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