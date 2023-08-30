Модульні укриття в одеських школах з’являться у вересні

На порозі – новий навчальний рік. От тільки обладнати укриття у всіх школах та дитсадках Одеси, на жаль, неможливо. Альтернативою можуть стати модульні бетонні укриття. І біля трьох навчальних закладів міста влада обіцяла їх встановити. Коли відриють модульні укриття, розповіла директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Модульні укриття – це по суті кілька десятків модульних блоків. Модулі різні: деякі — прохідні, з торцевими прорізами; деякі — з одним бічним виходом та посиленими дверима. Встановлювати їх можна встик. А всю конструкцію потрібно заглибити в ґрунт – біля сховища передбачено метровий фундамент.

В результаті — вийде велике укриття, в якому зможуть одночасно знаходитися сотні людей.

Подібні бомбосховища раніше не зводили. Національний стандарт України «Швидкомонтовані захисні споруди цивільного захисту модульного типу» було затверджено лише на початку поточного року. А без цього документа ні державні, ні комунальні структури такі модулі закуповувати та встановлювати не мали права.

До речі, за словами Олени Буйневич, з’ясувалося, що на встановлення модульних укриттів потрібно менше часу, ніж на ремонт підвалів.

У новому навчальному році модульні укриття будуть відкриті в одній школі Київського району, школі та дитячому садку, розташованих у Пересипському районі. Номери цих навчальних закладів, згідно з правилами безпеки, Олена Буйневич називати відмовилася.

Перше укриття почне працювати 1 вересня, один ми очікуємо 15 вересня, ще один — наприкінці вересня, — розповіла Олена Валеріївна. – Вони вже збудовані. Наразі йде їх оснащення – зокрема, встановлення протипожежної сигналізації, проводяться внутрішні – малярські та тинькувальні – роботи. Шкільні укриття розраховані на 250 осіб – площа кожного з них становить понад 200 м². Бомбосховище, розташований поруч із дитячим садком, зможе прийняти 150 дітей та дорослих. Його площа складає 150 м2.

За словами директорки департаменту, на початку літа цього року батьків, які бажали, щоб їхні діти навчалися очно, було майже 70%. На сьогодні їхня кількість скоротилася на 10%.

Проте з 1 вересня в очному форматі почнуть навчатися близько 60 000 дітей. Проходитимуть заняття у 121 одеській школі.

Малюків приймуть 136 міських дитсадків. Відвідувати їх зможуть 6000 дітей.

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Фото ілюстративне.