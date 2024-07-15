В Одеській області прикордонник застрелив чоловіка: подробиці

В Одеській області прикордонник застрелив чоловіка: подробиці

На кордоні в Одеській області сталася стрілянина, внаслідок якої загинула людина. Спікер служби Андрій Демченко заявив, що було скоєно напад на прикордонника і той відкрив вогонь.

Про це в коментарі журналістам повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його інформацією, увечері 14 липня за 15 кілометрів від кордону з Молдовою в населеному пункті Мар’янівка прикордонники зупинили легковий автомобіль, у якому, окрім водія, перебували ще 4 людини.

Двоє з них намагалися втекти, а коли прикордонники одного з утікачів виявили – той напав на військовослужбовця ДПСУ. Прикордонник змушений був застосувати зброю для самозахисту і зробив попереджувальні постріли. Це на нападника не подіяло, тож військовослужбовець вистрілив у його напрямку.

Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафіксували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.

“Інформація, яка почала поширюватися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін утікачу, не відповідає дійсності”, – заявив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що це вже не перший випадок, коли прикордонники змушені застосовувати зброю для захисту свого життя і здоров’я.

На тему: Одеська область: прикордонники стали стріляти по ухилянтах

Що відомо про загиблого

Видання “Думская” з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що 39-річний загиблий і ще троє військовослужбовців втекли з навчального полігону в Одеській області і хотіли перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Прикордонники на Renault переслідували їхній автомобіль Kia, і коли  правопорушник чинив опір, один із працівників Держприкордонслужби двічі вистрілив у нього.

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