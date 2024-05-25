Людина-павук уже не та: як одесит за кордон бігти хотів

Як розповіли сьогодні у себе в Facebook прикордонники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, напередодні прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук, а в подальшому і Дністер.

Такий туристичний маршрут 28-річний одесит обрав для себе особисто, користуючись онлайн-картою. А для подолання водної перешкоди він придбав дитячий матрац із зображенням людини-павука, ласти та зібрав невеличкий рюкзак.

Але втеча не вдалася: прикордонний наряд, патрулюючи ділянку кордону на катері, виявив і затримав «плавця».

За спробу незаконного перетину державного кордону на мешканця Одеси склали протокол про адміністративне правопорушення ст. 204-1 КУпАП. Справа направлена ​​до суду.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як каже: як отримати дозвіл прикордонників, щоб проїхати на південь Одеської області.