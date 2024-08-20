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В Одеській області пропозиція руки та серця ледь не завершилася трагедією: подробиці

В Одеській області пропозиція руки та серця ледь не завершилася трагедією: подробиці

Поблизу українсько-молдовського кордону прикордонники врятували закохану пару, яка опинилася в пастці серед боліт і заростей. Чоловік і жінка намагалися полями потрапити до Одеси, але романтична авантюра перетворилася на боротьбу за виживання.

Історію порятунку розповіли прикордонники Білгород-Дністровського загону.

29-річна мешканка Одеси приїхала до свого 37-річного коханого – мешканця одного із сіл Білгород-Дністровського району. Чоловік і жінка вирішили поєднати свої долі в обласному центрі.

Але на шляху до щасливого сімейного життя була одна перепона – чоловік десь загубив свій паспорт. Тож, щоб потрапити до Одеси й уникнути перевірки документів на контрольних постах траси Одеса-Рені, чоловік і жінка вирішили обійти транзитну ділянку дороги в районі Паланки.

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Опинившись серед заростей очерету, мандрівники швидко загубилися і романтична авантюра швидко перетворилася на боротьбу за виживання. Чоловік і жінка понад добу долали густі зарості та непролазні болота. Виснажені та знесилені, вони змогли знайти телефонний зв’язок і зателефонували до поліції, благаючи про допомогу. Поліцейські про подію негайно повідомили прикордонників.

Для пошуку людей було залучено додаткові прикордонні наряди, у повітря підняли безпілотники.

прикордонники

Невдовзі одному з операторів БпЛА вдалося виявити пару. Жінка, помітивши квадрокоптер, почала махати руками, намагаючись привернути увагу. Уже за кілька хвилин прикордонники визволили переляканих «туристів» з очеретяних заростей.

На щастя пригода для закоханих закінчилася добре. Уже перебуваючи в безпеці чоловік розповів, що перебуваючи серед заростей він освідчився дружині.

Нагадаємо, цієї неділі Одеса стала свідком несподіваної, але зворушливої події. На Старосінній площі 21-річна мешканка Білгород-Дністровського району народила дівчинку.

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