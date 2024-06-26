В Одеській області втеча через кордон за $10 тисяч закінчилася трагічно

В Одеській області втеча через кордон за $10 тисяч закінчилася трагічно

Четверо українців заплатили по $10 тис. організаторам незаконного виїзду до Молдови через кордон в Одеській області. Однак чоловіків не попередили, що шлях буде через річку Дністер і, що це може бути смертельно небезпечним.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ДПСУ.

Про трагічну смерть чоловіка, який намагався переплисти Дністер, стало відомо у вівторок, 25 червня.

Дістатися до Молдови за $10 000 – на таку пропозицію від анонімних ділків в інтернеті спокусилися четверо українців. Коли прикордонники викрили “туристів”, ті кинулися у воду і сподівалися доплисти до човна. Однак перевізник різко розвернувся назад у Молдову.

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“Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав і згодом зник під водою”, – розповіли в ДПСУ.

Прикордонники намагалися врятувати порушника, однак знайшли вже мертве тіло.

потонув у Дністрі

Трагедію зараз розслідують співробітники поліції.

Раніше ми писали, що в селі Обжили Подільського району охоронці порядку зупинили “кортеж” із 4-х мікроавтобусів разом із позашляховиком, який їх супроводжував, із водієм і пасажиром. Спільники мали намір вивезти за кордон 47 чоловіків призовного віку з різних областей України.

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