В Одеській області втеча через кордон за $10 тисяч закінчилася трагічно

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ДПСУ.

Про трагічну смерть чоловіка, який намагався переплисти Дністер, стало відомо у вівторок, 25 червня.

Дістатися до Молдови за $10 000 – на таку пропозицію від анонімних ділків в інтернеті спокусилися четверо українців. Коли прикордонники викрили “туристів”, ті кинулися у воду і сподівалися доплисти до човна. Однак перевізник різко розвернувся назад у Молдову.

“Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав і згодом зник під водою”, – розповіли в ДПСУ.

Прикордонники намагалися врятувати порушника, однак знайшли вже мертве тіло.

Трагедію зараз розслідують співробітники поліції.

Раніше ми писали, що в селі Обжили Подільського району охоронці порядку зупинили “кортеж” із 4-х мікроавтобусів разом із позашляховиком, який їх супроводжував, із водієм і пасажиром. Спільники мали намір вивезти за кордон 47 чоловіків призовного віку з різних областей України.