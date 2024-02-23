«Вовки-прикордонники»: не зміг потрапити до Молдови через зграю хижих тварин

На телефонну гарячу лінію служби «Довіра» Держприкордонслужби України надійшло повідомлення від чоловіка, який просив допомоги. Він повідомив, що намагався незаконно перетнути кордон України з Молдовою, але потрапив у небезпечну ситуацію з вовками. Заради власного порятунку він забрався на дерево та звернувся за допомогою до прикордонників.

Співробітники Держприкордонслужби України разом зі службовим собакою відправилися на пошуки чоловіка. За допомогою координат, які він передав, його вдалося знайти неподалік від залізничної станції Абамеліково в Одеській області.

Незважаючи на те, що чоловік визнався у своїй спробі втекти з країни і, так би мовити, здався прикордонникам, йому все одно доведеться відповісти перед законом за порушення адміністративних правил.