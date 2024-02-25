«Ухилянтам» на замітку: біля кордону на Одещині розгулюють зграї диких кабанів (відео)

У Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України попереджають: уздовж українсько-молдовського кордону почали влаштовувати прогулянки зграї диких кабанів (або, як їх ще називають, вепрів), а зустріч із цими тваринами може становити небезпеку, наприклад, для любителів перетнути кордон незаконно.
Один із таких звіриних «променадів» у межах прикордонних контрольованих районів Одеської області зафіксувала відеокамера прикордонників Подільського загону, і вони поділилися нею у Facebook.
Прикордонники застерігають: незважаючи на поганий зір, природа наділила диких кабанів іншими перевагами – вони швидко бігають, добре плавають, мають хороший слух і нюх. Крім того, це дуже сильні та сміливі тварини, які до того ж вміють непогано маскуватися.
«Натрапити на поросячу родину у період шлюбного сезону або на самку з дитинчатами не найкраща ідея. Адже така зустріч може бути неймовірно небезпечною для людини, а реакція волохатих – непередбачуваною.
Тож радимо не піддавати ризику своє життя та здоров’я та не ходити звірячим стежками поблизу кордону»,
– наголошують охоронці кордону.
Зазначимо, що днями чоловік, який хотів нелегально виїхати з України до Молдови, не зміг цього зробити, а завадили йому не прикордонники, а…вовки, що загнали його на дерево і по суті змусили його звернутися за допомогою до тих же прикордонників.
Фото ілюстративне