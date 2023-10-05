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Вороги оголосили винагороду за його життя: захиснику з Одеської області надано звання Герой України

Вороги оголосили винагороду за його життя: захиснику з Одеської області надано звання Герой України

Президент України Володимир Зеленський надав почесне звання Героя України загиблому захиснику з Теплицької громади Болградського району Дмитру Гранчару. Мужньому воїну було 40 років, коли ворожа ракета забрала його життя.

«За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу ухвалюю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ГРАНЧАРУ Дмитру Борисовичу – молодшому сержанту (помер) України.

Молодший сержант Дмитро Гранчар із позивним “Демоном” служив у танковому батальйоні 128-ї Окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, був командиром екіпажу танка Т-72.

Дмитрий Гранчар

7 жовтня 2022 року Дмитро загинув під час штурмових дій поблизу населеного пункту Нововоронцовка Херсонської області. Майже два місяці тіло загиблого проходило експертизу. Захисника провели в останню путь 22 листопада 2022 року.

похорон

 

Побратими Дмитра згадують про нього як про відважного воїна.

Його машина йшла на штурми тільки під прапором України, командир був абсолютно безстрашний, завжди рвався в бій, а коли в танку закінчувався боєкомплект, брав у руки гранатомет і автомат і розстрілював ворогів з люка. Безстрашного танкіста знали вороги, які оголосили у своїх соцмережах винагороду за його життя — 25 тисяч доларів. У жовтні минулого року, під час жорстоких зіткнень у Херсонській області, до танка Демона потрапила ворожа протитанкова керована ракета, – зазначили у 128 ОДШбр.

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Виктория Басок ПРОФІЛЬ

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