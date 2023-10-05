Вороги оголосили винагороду за його життя: захиснику з Одеської області надано звання Герой України

Президент України Володимир Зеленський надав почесне звання Героя України загиблому захиснику з Теплицької громади Болградського району Дмитру Гранчару. Мужньому воїну було 40 років, коли ворожа ракета забрала його життя.

«За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу ухвалюю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ГРАНЧАРУ Дмитру Борисовичу – молодшому сержанту (помер) України.

Молодший сержант Дмитро Гранчар із позивним “Демоном” служив у танковому батальйоні 128-ї Окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, був командиром екіпажу танка Т-72.

7 жовтня 2022 року Дмитро загинув під час штурмових дій поблизу населеного пункту Нововоронцовка Херсонської області. Майже два місяці тіло загиблого проходило експертизу. Захисника провели в останню путь 22 листопада 2022 року.

Побратими Дмитра згадують про нього як про відважного воїна.

Його машина йшла на штурми тільки під прапором України, командир був абсолютно безстрашний, завжди рвався в бій, а коли в танку закінчувався боєкомплект, брав у руки гранатомет і автомат і розстрілював ворогів з люка. Безстрашного танкіста знали вороги, які оголосили у своїх соцмережах винагороду за його життя — 25 тисяч доларів. У жовтні минулого року, під час жорстоких зіткнень у Херсонській області, до танка Демона потрапила ворожа протитанкова керована ракета, – зазначили у 128 ОДШбр.