На фронті під час артобстрілу загинув учитель з Одещини

На Херсонському напрямку під час артобстрілу загинув вчитель фізичного виховання Біляївського ліцею №1 Калмик Володимир Іванович.

Про це повідомили в департаменті освіти і науки Одеської ОВА.

Володимиру Івановичу було 56 років.

Коли почалася повномасштабна війна, вчитель пішов добровольцем з першого дня. Захищав Україну у складі 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Загинув 17 вересня внаслідок ворожого артобстрілу під час наступу наших воїнів на Херсонському напрямку.

За фахом Володимир Калмик — вчитель фізичного виховання. Багато років пропрацював у Біляївських школах №1 та №2.

Відповідально ставився до роботи. Завжди натхненно готував школярів до спортивних змагань, спартакіад, підтримував їх, розділяв з ними радість перемог.

За два тижні до своєї загибелі прямо з фронту встиг записати відеозвернення до своїх колег, яке звучало під час традиційної серпневої конференції освітян. Понад усе бажав, щоб діти навчалися у вільній, мирній, успішній країні, щиро вірив у Перемогу. Мав би радіти онукам, бути опорою коханій дружині, сіяти добре, розумне та вічне в серцях юних вихованців. Натомість навічно поповнив Небесне військо, віддавши життя за те, у що свято вірив, –

повідомили у департаменті.

Володимир Іванович Калмик нагороджений відзнакою Президента «За оборону України» посмертно.

Також у департаменті надали інформацію, що майже 700 працівників закладів освіти Одещини зі зброєю в руках протистоять російському агресору, з них 276 педагогічних та науково-педагогічних працівників. 15 героїчно загинули. В боротьбі за волю та незалежність України вони віддали найдорожче, що мали – життя.

На цьому тижні, коли вся країна вшановуватиме працю вчителів, згадаймо поіменно кожного, для кого довга і складна дорога віддавати серце дітям закінчилася… –

написали у департаменті освіти й науки Одеської ОВА.

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