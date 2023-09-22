На фронті загинув онук ветерана Другої світової війни з Одещини

У Білгород-Дністровському районі завтра, 23 вересня, проведуть в останню путь захисника України Дмитра Свірського. З фронту Дмитра не дочекався його дідусь – ветеран Другої світової війни.

Про це повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Як повідомляє місцева влада, при виконанні бойового завдання 19 вересня загинув солдат Дмитро Миколайович Свірський (17.07.1986 р.н.) — мешканець Мологівської громади.

Герой загинув в районі острова Козацький на Херсонщині. Він до останнього удару серця захищав свободу і волю України.

Дмитру назавжди залишиться 37…

В ці скорботні дні Мологівська громада співчуває родині Героя. Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи, –

висловили слова підтримки родині в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Вдома захисника дуже чекала родина. Особливо дідусь, в честь якого назвали й онука. Дмитро Карпович Коновалов і сам пройшов тяжкий шлях фронтовика у часи Другої світової війни. Про це написало інтернет-видання «Бессарабія INFORM».

Минулого року дідусь загиблого героя відзначив свій 95-річний ювілей та понад усе мріяв дочекатися внука з війни з перемогою над рашистами.

Але онук повертається додому на щиті, віддавши життя за незалежність України.

Прощання з полеглим захисником Дмитром Свірським відбудеться завтра, 23 вересня, о 10:00 годині за адресою: с. Молога, вул. Кишинівська, 257.

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