На фронті загинув онук ветерана Другої світової війни з Одещини

У Білгород-Дністровському районі завтра, 23 вересня, проведуть в останню путь захисника України Дмитра Свірського. З фронту Дмитра не дочекався його дідусь – ветеран Другої світової війни.
Про це повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.
Як повідомляє місцева влада, при виконанні бойового завдання 19 вересня загинув солдат Дмитро Миколайович Свірський (17.07.1986 р.н.) — мешканець Мологівської громади.
Герой загинув в районі острова Козацький на Херсонщині. Він до останнього удару серця захищав свободу і волю України.
Дмитру назавжди залишиться 37…
В ці скорботні дні Мологівська громада співчуває родині Героя.
Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи, –
висловили слова підтримки родині в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.
Вдома захисника дуже чекала родина. Особливо дідусь, в честь якого назвали й онука. Дмитро Карпович Коновалов і сам пройшов тяжкий шлях фронтовика у часи Другої світової війни. Про це написало інтернет-видання «Бессарабія INFORM».
Минулого року дідусь загиблого героя відзначив свій 95-річний ювілей та понад усе мріяв дочекатися внука з війни з перемогою над рашистами.
Але онук повертається додому на щиті, віддавши життя за незалежність України.
Прощання з полеглим захисником Дмитром Свірським відбудеться завтра, 23 вересня, о 10:00 годині за адресою: с. Молога, вул. Кишинівська, 257.
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