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На Одещині “живим коридором” провели в останню путь загиблого захисника України

На Одещині “живим коридором” провели в останню путь загиблого захисника України

В Арцизькій громаді попрощалися із загиблим на війні Ігорем Котелевським. Герой з Одещини віддав своє життя за незалежність рідної землі. 

Про це повідомили на сторінці Арцизької громади.

Ігор Котелевський

Ігор Олегович Котелевський загинув 24 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання біля с. Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.

Йому назавжди залишиться 31 рік.

Ігор Котелевський

Смерть Ігоря – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності, –

написали на сторінці громади.

У рідному місті загиблого воїна пронесли крізь “живий коридор” та поховали на кладовищі у Комсомольці.

Поховання Ігоря Котелевського

Віддати шану й попрощатися з полеглим захисником України прийшли рідні, побратими, друзі, керівництво громади й всі небайдужі мешканці.

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