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В Одесу повертається одна з найбільших контейнерних компаній світу

В Одесу повертається одна з найбільших контейнерних компаній світу

Один із найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень – французька компанія CMA CGM запускає фідерну лінію Одеса – Стамбул – Пірей.

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За даними видання Splash 24/7, компанія CMA CGM запускає новий маршрут Odessa Express між портами Пірей (Греція), Стамбул (Туреччина) і Одеса.

CMA CGM Group – французька транспортна компанія, що займається переважно контейнерними морськими перевезеннями. Є найбільшим у Франції та четвертим у світі морським контейнерним перевізником. Компанія оперує флотом з понад 500 суден (з них 131 власних), що заходять у понад 420 портів по всьому світу.

Щотижня на маршруті працюватимуть два судна: Lila Canada і TJ Orhan. Перший рейс із Пірея заплановано на 24 січня, транзитний час до Одеси становитиме чотири дні.

Це буде перше пряме сполучення між Грецією та Україною з початку повномасштабного російського вторгнення.

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У середині січня також планує відновити сполучення з Україною ще один перевізник – турецька компанія Medkon Lines. Ця невелика компанія стане першим турецьким оператором лінійних перевезень, який повернеться на український ринок.

Нагадаємо, незважаючи на російські обстріли у квітні 2024 року порти Великої Одеси запрацювали повноцінно: перший за час війни контейнеровоз пройшов морським коридором

 

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