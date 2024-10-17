Найбільший у світі контейнерний перевізник запускає нову лінію в порт Великої Одеси

Учора, 16 жовтня, перший контейнеровоз вийшов із Порт-Саїда (Єгипет), а перше прибуття в Чорноморськ заплановано на 22 жовтня.

«Фідерний сервіс істотно скорочує час транзиту в і з Чорноморська, порівняно з баржевим сполученням між Констанцою і Чорноморськом», – зазначили в компанії.

Довідка ОЖ

Maersk – данська компанія, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях і обслуговуванні портових терміналів. Штаб-квартира розташована в Копенгагені, а дочірні підприємства та офіси, в яких працює близько 100 тисяч співробітників, розташовуються в більш ніж 135 країнах світу. Станом на 2024 рік Maersk посідає друге місце у світі у сфері контейнерних перевезень.

Нагадаємо, у квітні 2024 року порти Великої Одеси запрацювали повноцінно: перший за час війни контейнеровоз пройшов морським коридором. Але росія не припиняє атакувати ракетами порти Одеської області, намагаючись зруйнувати судноплавство в Чорному морі.

Під час ракетної атаки в ніч із 5 на 6 жовтня в морському порту «Південний» ушкоджень зазнало цивільне судно «PARESA» під прапором Сент-Кітс і Невіс.

А 9 жовтня російські окупанти вкотре вдарили балістикою по портах Одеської області. Тоді загинуло вісім осіб, ще 11 – дістали поранення.

14 жовтня пошкоджень зазнали цивільні судна «NS Moon» під прапором Белізу та суховантаж під прапором Палау «Optima».