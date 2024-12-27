В Одессу возвращается одна из крупнейших контейнерных компаний мира

По данным издания Splash 24/7, компания CMA CGM запускает новый маршрут Odessa Express между портами Пирей (Греция), Стамбул (Турция) и Одесса.

CMA CGM Group — французская транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками. Является крупнейшим во Франции и четвёртым в мире морским контейнерным перевозчиком. Компания оперирует флотом из более 500 судов (из них 131 собственных), заходящих в более, чем 420 портов по всему миру.

Еженедельно на маршруте будут работать два судна: Lila Canada и TJ Orhan. Первый рейс из Пирея намечен на 24 января, транзитное время до Одессы составит четыре дня.

Это будет первое прямое сообщение между Грецией и Украиной с начала полномасштабного российского вторжения.

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В середине января также планирует возобновить сообщение с Украиной еще один перевозчик — турецкая компания Medkon Lines. Это небольшая компания станет первым турецким оператором линейных перевозок, который вернется на украинский рынок.

Напомним, несмотря на российские обстрелы в апреле 2024 года порты Большой Одессы заработали полноценно: первый за время войны контейнеровоз прошел морским коридором.