Порти Великої Одеси запрацювали повноцінно: перший за час війни контейнеровоз пройшов морським коридором

Першопрохідцем стало судно T Mare під прапором Панами, повідомляє морський ресурс MarineTraffic. Удень 3 квітня цей контейнеровоз пройшов морським коридором у порт Чорноморська. Після чого судно вирушило у зворотний шлях до Констанци.

Поки що це не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер, що здійснює чартерні рейси між Констанцією і портами Великої Одеси. Його загальна довжина – 105 м, ширина – 17 м.

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Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури анонсувало, що на початку квітня одеські порти мають прийняти перше з початку війни судно з контейнерами. До цього такі перевезення в обмеженому обсязі здійснювалися через дунайські порти Одеської області.

У міністерстві зазначають, що контейнерні перевезення з дунайських портів, а також Чорним морем із портів Великої Одеси дадуть змогу розвантажити кордон із Польщею.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури, яка постраждала від атак росіян.