Про це йшлося сьогодні на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради.

Як повідомлялося раніше, вартість харчування зросте з 1 травня 2025 року.

Для дітей віком від 1 до 4 років вартість харчування в садочках підвищиться з 61,66 грн до 80,97 грн, а для вихованців від 4 до 7 років – з 80,76 грн до 102,58 грн.

Учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати сніданок за 75 грн та обід за 86,50 грн.

Для дітей, які потребують безглютенового і безлактозного харчування, ціна залишиться на рівні 125 грн на день.

А в одному з одеських ліцеїв із військово-фізичною підготовкою вартість харчування зросте рекордно – з 198 грн до 326,68 грн.

Передбачено відшкодування з міського бюджету для певних категорій дітей, зокрема дітей із малозабезпечених родин, сиріт, дітей з інвалідністю та тих, хто має статус постраждалих унаслідок воєнних дій.

Остаточне рішення про зміни вартості харчування депутати ухвалять під час наступної сесії міськради.

Раніше ми розповідали про те, чому нове меню в школах викликає обурення.