Об этом шла речь сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета.

Как сообщалось ранее,стоимость питания вырастет с 1 мая 2025 года.

Для детей в возрасте от 1 до 4 лет стоимость питания в садиках повысится с 61,66 грн до 80,97 грн, а для воспитанников от 4 до 7 лет — с 80,76 грн до 102,58 грн.

Ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования продолжат получать завтрак за 75 грн и обед за 86,50 грн.

Для детей, нуждающихся в безглютеновом и безлактозном питании, цена останется на уровне 125 грн в день.

А в одном из одесских лицеев с военно-физической подготовкой стоимость питания вырастет рекордно — с 198 грн до 326,68 грн.

Предусмотрено возмещение из городского бюджета для определенных категорий детей, в частности детей из малообеспеченных семей, сирот, детей с инвалидностью и тех, кто имеет статус пострадавших в результате военных действий.

Окончательное решение об изменениях стоимости питания депутаты примут во время следующей сессии горсовета.

Ранее мы рассказывали о том, почему новое меню в школах вызывает возмущение.