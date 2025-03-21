З 1 травня в Одесі зміняться ціни на добове харчування в дитячих садках. Підвищення пов’язане зі зростанням цін на продукти, що ускладнює організацію якісного харчування за старими тарифами.

Вартість одного дня харчування в одеських школах та садках зросте наступним чином:

для дітей віком від 1 до 4 років — з 60,30 грн до 80,97 грн,

для дітей від 4 до 7 років — з 81,54 грн до 102,58 грн.

У санаторних закладах, де перебувають діти з ранніми формами туберкульозу, витрати на харчування також збільшаться. Для дітей від 1 до 4 років сума складе 130,59 грн на день, а для тих, кому від 4 до 7 років, — 166,60 грн. Ці заклади потребують додаткових ресурсів через специфіку догляду за дітьми.

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Міський бюджет повністю компенсує витрати на харчування для пільгових категорій дітей і вихованців санаторних груп. Для інших учнів місто покриє лише 10% вартості, а решту, як і раніше, сплачуватимуть батьки. За словами очільниці департаменту освіти Олени Буйневич, нинішні тарифи не дозволяють забезпечити повноцінне чотириразове харчування, адже діти фактично їдять на суму, еквівалентну півтори чашки кави.

Олена Буйневич також зазначила, що департамент не звертався за додатковим фінансуванням з міського бюджету. Поточний кошторис розрахований на повну заповненість закладів, але реальна кількість дітей значно менша. Це дозволяє перерозподілити кошти без залучення нових ресурсів.

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