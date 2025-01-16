Що таке глютен і з чим його їдять?

– Глютен – це певна фракція білків, що міститься в деяких злакових культурах: пшениці, житі, ячмені, – пояснює лікар-гастроентеролог Медичного дому «Odrex» Павло Андрющенко. – Буває, що глютен містять такі продукти, в яких ви не дуже очікували його зустріти. Наприклад, окрім хліба, пасти та піци, він є в деяких швидких сніданках, соусах, кетчупах і в сосисках.

Чи небезпечний глютен для здорової людини?

Якщо у вас немає непереносимості глютену, то від продуктів з його вмістом можна не відмовлятися.

– Є певні види пшениці, жита, круп, а також паста з твердих сортів. В них містяться поживні речовини, клітковина для нормального травлення, вітаміни, особливо групи В, – говорить лікар. – Люди, які не мають целіакії (непереносимості глютену) і вживають ці продукти в міру, можуть чудово почуватися. Тож немає жодного сенсу виключати ці продукти і шукати все безглютенове.

Втім, за словами гастроентеролога, борошняні вироби у великих кількостях можуть бути важкими для травлення навіть у здорових людей. Адже велика кількість тіста в шлунку створює щільну масу, яку важко перетравити.

– Люди можуть почуватися краще після виключення глютеновмісних продуктів не через сам глютен, а через те, що прибирають зі свого раціону важкі для травлення страви: піцу, випічку, швидкі сніданки.

Для збалансованого харчування лікар радить дотримуватися принципів «Гарвардської тарілки»:

половина раціону – овочі та фрукти;

білкові продукти: нежирне м’ясо, риба, яйця, молочні продукти;

зменшення споживання жирного м’яса, підсолоджених напоїв і фастфуду.

– Обирайте натуральні продукти і страви, приготовані вдома, – додає Павло Андрющенко.

Непереносимість глютену: про що варто знати

Непереносимість глютену (целіакія) – це аутоімунне захворювання, коли глютеновмісні продукти спричиняють негативні прояви в організмі.

– Це реакція імунних клітин організму саме на ці білки, на глютен, – розповідає Павло Андрющенко. – При цьому організм виробляє антитіла, які сприймають власні ворсинки кишківника як патологічні, починають їх атакувати.

Непереносимість глютену може розвиватися у дітей будь-якого віку або проявитися вперше у дорослому віці, як і інші імунопатології.

– Целіакія розвивається у генетично схильних до цього людей. І може проявитися, коли відбувається якась поломка у генетично сприятливому до цього організмі. Це може бути і у дітей, просто з початку життя. А також, наприклад, лишатися безсимптомною, а потім дебютувати у дорослому віці, – пояснює гастроентеролог.

Як проявляється целіакія?

Іноді люди плутають алергію та аутоімунну реакцію.

– Целіакія – це не алергія, а аутоімунне захворювання, – пояснює лікар. – Якщо людина з’їла щось глютеновмісне і в неї одразу почервоніло обличчя, її обсипало і так далі, то це може бути не стан целіакії, а якісь алергічні реакції. А якщо ми кажемо про непереносимість глютену, то там буде більшість проявів гастроентерологічного характеру: болить живіт, розлади стулу, втрата ваги, здуття, бурління, газоутворення тощо.

За словами гастроентеролога, прояви целіакії можуть лишитися навіть після відмови від глютеновмісних продуктів.

– Якщо ми прибираємо повністю глютеновмісні продукти, то всі симптоми у людини можуть аж до двох тижнів зникати. Тобто треба прибрати ці продукти, ще два тижні почекати, щоб досягти повністю ремісії, – зазначає лікар.

Як зрозуміти, що є непереносимість глютена?

– Ми не рекомендуємо самодіагностику та самолікування, – наголошує Павло Андрющенко. – Якщо ж симптоми, такі як біль у животі або розлади стулу, повторюються, то краще звертатися до сімейного лікаря або одразу відвідати гастроентеролога.

Першим етапом діагностики є аналіз крові на антитіла до глютену. Важливо здавати аналізи, продовжуючи вживати продукти з глютеном, інакше результат може бути недостовірним.

– Після цього лікар відправляє вас на гастроскопію, під час якої беруть зразки зі слизової кишки. І потім вже патогістолог має побачити характерні для целіакії зміни, – пояснює гастроентеролог.

Недіагностована або нелікована целіакія може призвести до серйозних ускладнень.

– Це може підвищити ризики онкологічних захворювань, деяких видів лімфом, – зазначає лікар. – Також, якщо у вас довго протікає целіакія, то це вражає ваш кишківник, що впливає на засвоєння певних речовин, вітамінів, мінералів тощо. При цьому можуть бути проблеми з кістками, наприклад, якщо є проблеми з кальцієм.

Надія Бондаренко

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