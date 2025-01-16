Що таке глютен і з чим його їдять?
– Глютен – це певна фракція білків, що міститься в деяких злакових культурах: пшениці, житі, ячмені, – пояснює лікар-гастроентеролог Медичного дому «Odrex» Павло Андрющенко. – Буває, що глютен містять такі продукти, в яких ви не дуже очікували його зустріти. Наприклад, окрім хліба, пасти та піци, він є в деяких швидких сніданках, соусах, кетчупах і в сосисках.
Чи небезпечний глютен для здорової людини?
Якщо у вас немає непереносимості глютену, то від продуктів з його вмістом можна не відмовлятися.
– Є певні види пшениці, жита, круп, а також паста з твердих сортів. В них містяться поживні речовини, клітковина для нормального травлення, вітаміни, особливо групи В, – говорить лікар. – Люди, які не мають целіакії (непереносимості глютену) і вживають ці продукти в міру, можуть чудово почуватися. Тож немає жодного сенсу виключати ці продукти і шукати все безглютенове.
Втім, за словами гастроентеролога, борошняні вироби у великих кількостях можуть бути важкими для травлення навіть у здорових людей. Адже велика кількість тіста в шлунку створює щільну масу, яку важко перетравити.
– Люди можуть почуватися краще після виключення глютеновмісних продуктів не через сам глютен, а через те, що прибирають зі свого раціону важкі для травлення страви: піцу, випічку, швидкі сніданки.
Для збалансованого харчування лікар радить дотримуватися принципів «Гарвардської тарілки»:
- половина раціону – овочі та фрукти;
- білкові продукти: нежирне м’ясо, риба, яйця, молочні продукти;
- зменшення споживання жирного м’яса, підсолоджених напоїв і фастфуду.
– Обирайте натуральні продукти і страви, приготовані вдома, – додає Павло Андрющенко.
Непереносимість глютену: про що варто знати
Непереносимість глютену (целіакія) – це аутоімунне захворювання, коли глютеновмісні продукти спричиняють негативні прояви в організмі.
– Це реакція імунних клітин організму саме на ці білки, на глютен, – розповідає Павло Андрющенко. – При цьому організм виробляє антитіла, які сприймають власні ворсинки кишківника як патологічні, починають їх атакувати.
Непереносимість глютену може розвиватися у дітей будь-якого віку або проявитися вперше у дорослому віці, як і інші імунопатології.
– Целіакія розвивається у генетично схильних до цього людей. І може проявитися, коли відбувається якась поломка у генетично сприятливому до цього організмі. Це може бути і у дітей, просто з початку життя. А також, наприклад, лишатися безсимптомною, а потім дебютувати у дорослому віці, – пояснює гастроентеролог.
Як проявляється целіакія?
Іноді люди плутають алергію та аутоімунну реакцію.
– Целіакія – це не алергія, а аутоімунне захворювання, – пояснює лікар. – Якщо людина з’їла щось глютеновмісне і в неї одразу почервоніло обличчя, її обсипало і так далі, то це може бути не стан целіакії, а якісь алергічні реакції. А якщо ми кажемо про непереносимість глютену, то там буде більшість проявів гастроентерологічного характеру: болить живіт, розлади стулу, втрата ваги, здуття, бурління, газоутворення тощо.
За словами гастроентеролога, прояви целіакії можуть лишитися навіть після відмови від глютеновмісних продуктів.
– Якщо ми прибираємо повністю глютеновмісні продукти, то всі симптоми у людини можуть аж до двох тижнів зникати. Тобто треба прибрати ці продукти, ще два тижні почекати, щоб досягти повністю ремісії, – зазначає лікар.
Як зрозуміти, що є непереносимість глютена?
– Ми не рекомендуємо самодіагностику та самолікування, – наголошує Павло Андрющенко. – Якщо ж симптоми, такі як біль у животі або розлади стулу, повторюються, то краще звертатися до сімейного лікаря або одразу відвідати гастроентеролога.
Першим етапом діагностики є аналіз крові на антитіла до глютену. Важливо здавати аналізи, продовжуючи вживати продукти з глютеном, інакше результат може бути недостовірним.
– Після цього лікар відправляє вас на гастроскопію, під час якої беруть зразки зі слизової кишки. І потім вже патогістолог має побачити характерні для целіакії зміни, – пояснює гастроентеролог.
Недіагностована або нелікована целіакія може призвести до серйозних ускладнень.
– Це може підвищити ризики онкологічних захворювань, деяких видів лімфом, – зазначає лікар. – Також, якщо у вас довго протікає целіакія, то це вражає ваш кишківник, що впливає на засвоєння певних речовин, вітамінів, мінералів тощо. При цьому можуть бути проблеми з кістками, наприклад, якщо є проблеми з кальцієм.
Надія Бондаренко
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