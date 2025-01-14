Про це розповів у коментарі «Суспільному» директор зоопарку Ігор Бєляков.

«Все добре, дякувати Богу, з ними. Ми їх не зважували. Вони цілком здорові», – прокоментував Бєляков.

За його словами, оскільки ягнята практично одразу ж після народження стають на ноги, малюки вже бігають. А молока, щоб їх прогодувати, у їхньої мами достатньо.

На тему: Одеський зоопарк запрошує відвідати екзотичних тварин

Також Ігор Бєляков розповів, що імена новим мешканцям зоопарку ще не дали – зазвичай це відбувається восени під час свята «Дай ім’я малюкові», коли імена тваринам дають відвідувачі.

За словами директора зоопарку, це вже другий приплід у 2025 році. А першими новонародженими в Одеському зоопарку цього року стали двоє козенят.

Нагадаємо, раніше Ігор Бєляков розповів нові подробиці трагічного вбивства леопарда в Одеському зоопарку.

Читайте також: