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Найбільша одеситка відзначила ювілей (фото)

Найбільша одеситка відзначила ювілей (фото)

14 вересня в Одеському зоопарку відзначали День народження найбільшої одеситки, слонихи Венді. Їй виповнилося 45 років – це найповажніший вік серед усіх слонів в Україні.

Як розповіли в зоопарку, на ювілей слонихи зібралося багато дорослих і дітей. Цього дня на сцені зоопарку був святковий концерт, співали й танцювали дитячі колективи, провели майстер-клас із малювання та виготовлення іграшкових слоненят.

ювілей Венді

Наприкінці свята всі дивилися на святкову трапезу Венді. Співробітники зоопарку підготували для неї найулюбленішу їжу – кавуни.

Венді

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ювілей Венді

Індійська слониха Венді народилася 1979 року в індійських джунглях. Разом зі слоном Таруном вона приїхала до Одеси 1981 року, на той час їй було 2 роки.

Спочатку обидва слоненяти призначалися для виступів у цирку, але абсолютно не хотіли піддаватися дресируванню. І зараз Венді проявляє норовливий і впертий характер.

За час перебування в Одеському зоопарку Венді та Тарун стали сімейною парою і народили в різний час трьох слоненят – Фантика, Тенді та Дюка. Це єдиний випадок розмноження слонів у зоопарку України.

Про те, як живеться Венді в Одеському зоопарку і що сталося з її слоненятами, читайте в нашій статті: Найбільша одеситка: один день із життя слонихи Венді

 

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