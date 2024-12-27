Вбивство леопарда в Одеському зоопарку: з’явилися нові подробиці

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року в Одеському зоопарку леопард напав на працівника. В результаті чого тварину було вбито.

Як заявлялося раніше, причиною трагедії стало порушення правил безпеки працівником, який доглядає за тваринами. За словами Ігоря Білякова, співробітник зайшов у вольєр у заборонений час, що й призвело до нападу леопарда:

«Леопард напав, тому що він хижак. Він отримав таку можливість, і він нею скористався. Це нормальна поведінка здорового леопарда із здоровими інстинктами», — розповів директор зоопарку.

Директор наголосив, що працівник не перебував у стані алкогольного сп’яніння, а тварину доглядали належним чином.

Леопард вирвався на волю, коли інші працівники намагалися допомогти постраждалому колезі. Ветеринар намагався застосувати снодійний засіб, але через заборону швидкодіючих транквілізаторів в Україні це не вдалося. Шприц із препаратом не влучив у тварину, оскільки леопард був дуже збуджений і рухався надто швидко.

«Він дуже метався і був вкрай збуджений. І наш лікар не мав змоги влучити у леопарда. Але якщо б і влучив, ці препарати не діють миттєво. Коли звір збуджений, вони можуть дуже довго діяти або не подіяти зовсім, і це ще більше розлютить тварину», — говорить Ігор Біляков.

Як зазначив Біляков, іншого виходу, окрім як застрелити тварину, не залишалося. Звір міг перестрибнути через огорожу та створити загрозу для відвідувачів і жителів міста.

Подія викликала обурення серед зоозахисників, але Асоціація зоопарків України підтримала дії працівників одеського закладу.