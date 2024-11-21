Одеський зоопарк запрошує провідати екзотичних тварин

В Одеському зоопарку з’явилася пара котячих лемурів – хлопчик і дівчинка. Побачити цих екзотичних тварин можна щодня з 9:00 до 16:00.
Як повідомили в зоопарку, до Одеси лемури прибули у вересні з Рівненського зоопарку. Дівчинці півроку, а хлопчикові трохи більше року.
Живуть лемури в новому вольєрі по сусідству із зеленими павичами. У холодну пору за лемурами можна спостерігати через скло.
Цікаві факти про лемурів
- Лемур – у перекладі з латині означає «душа померлого» або ж «привид».
- За розмірами лемури схожі на кішок. Кінцівки лемурів різної довжини – задні вдвічі перевищують передні.
- Котячий лемур муркоче і щебече.
- Хвостом користуються для підтримання рівноваги на тоненьких гілочках і в ролі балансира під час стрибків.
- На хвості лемура можна нарахувати 13 чорних і 13 білих смуг.
- Тривалість життя в природі – до 15 років, у зоопарках – у середньому до 25 років.
Раніше в Одеському парку оселилася пара карликових мавпочок Маня і Болік.