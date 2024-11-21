Одеський зоопарк запрошує провідати екзотичних тварин

Як повідомили в зоопарку, до Одеси лемури прибули у вересні з Рівненського зоопарку. Дівчинці півроку, а хлопчикові трохи більше року.

Живуть лемури в новому вольєрі по сусідству із зеленими павичами. У холодну пору за лемурами можна спостерігати через скло.

Цікаві факти про лемурів

Лемур – у перекладі з латині означає «душа померлого» або ж «привид».

За розмірами лемури схожі на кішок. Кінцівки лемурів різної довжини – задні вдвічі перевищують передні.

Котячий лемур муркоче і щебече.

Хвостом користуються для підтримання рівноваги на тоненьких гілочках і в ролі балансира під час стрибків.

На хвості лемура можна нарахувати 13 чорних і 13 білих смуг.

Тривалість життя в природі – до 15 років, у зоопарках – у середньому до 25 років.

Раніше в Одеському парку оселилася пара карликових мавпочок Маня і Болік.