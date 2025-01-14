В Одесском зоопарке появились на свет два ягненка

Об этом рассказал в комментарии «Суспільному» директор зоопарка Игорь Беляков.

«Все хорошо, слава Богу, с ними. Мы их не взвешивали. Они вполне здоровы», – прокомментировал Беляков.

По его словам, поскольку ягнята практически сразу же после рождения становятся на ноги, малыши уже бегают. А молока, чтобы их прокормить, у их мамы достаточно.

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Также Игорь Беляков рассказал, что имена новым обитателям зоопарка еще не дали – обычно это происходит осенью во время праздника «Дай имя малышу», когда имена животным дают сами посетители.

По словам директора зоопарка, это уже второй приплод в 2025 году. А первыми новорожденными в Одесском зоопарке в этом году стали двое козлят.

Напомним, ранее Игорь Беляков рассказал новые подробности трагического убийства леопарда в Одесском зоопарке.

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