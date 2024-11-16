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В Одесі з’явилася на світ перша в Україні дівчинка-жираф (фото)

В Одесі з’явилася на світ перша в Україні дівчинка-жираф (фото)

Одеса стала місцем народження першого в Україні дитинчата жирафу жіночої статі. Малеча з’явилася на світ 6 листопада у пари жирафів Васі та Яші з одеського «Біопарку». Наразі співробітники закладу думають, як її назвати.

Як повідомляється на сторінці «Біопарку» в Instagram, зростання маленької жирафи 190 см, вага – 65 кг.

«Почувають себе мама з малечею добре, перші дні пройшли в любові та турботі. Сподіваємось, що скоро відвідувачі зможуть ближче познайомитись з дівчинкою. А поки що за всіма нашими жирафами можна поспостерігати з оглядової», – йдеться у повідомленні.

Також в «Біопарку» розповіли, що ім’я дівчинці ще не дали, але хочуть назвати її Міра, тому що її народження є знаком, що війна скоро закінчиться.

«У важкі часи дуже хочеться вірити в різного роду знаки, звертаєш увагу на прикмети, на які орієнтувалися наші предки», – додали співробітники «Біопарку».

А в Одеському зоопарку 14 вересня відзначали День народження найбільшої одеситки, слонихи Венді. Їй виповнилося 45 років – це найповажніший вік серед усіх слонів в Україні.

Також «Одеське життя» розповідало, що в одеських катакомбах знову рятували лисицю.

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