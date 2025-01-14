Як повідомили у прес-службі Київської міської ради, презентація коміксу «Серце бачить больше, чем очі» відбулася напередодні у столиці в рамках одноденного буткемпу (інтенсивних курсів) «Спілкування без БАР’ЄРІВ», організованого Науково-дослідним інститутом соціально-економічного розвитку міста (НДІРом ). Його спеціалісти долучилися до створення коміксу на громадських засадах.

Як пояснили творці коміксу, його мета – виховати у дітей розуміння, що всі люди, незалежно від фізичних особливостей, рівні у правах та можливостях.

Саша Паскаль взяла участь у презентації нового видання.

«Історія Олександри – це приклад мужності, сили духу та віри у власні можливості. Тому саме він ліг в основу коміксу. Адже розказана історія у такій доступній для дітей формі – це дієвий інструмент, який допомагає через художнє слово сформувати у молоді неупереджене ставлення та цінність людини за фактом свого народження, незалежно від її фізичного стану та життєвої історії», – зазначив директор КНГУ «НДІРоМ» Сергій Павловський.

Він додав, що такі ініціативи запускають якісні зміни у суспільстві та роблять його більш толерантним та інклюзивним.

Буткемп «Спілкування без бар’єрів» – це спеціальна платформа для популяризації цінностей інклюзії та толерантності серед молоді. Проект є частиною ширшої програми підтримки молоді та інклюзивної освіти, що реалізується за підтримки міжнародних організацій.

Нагадаємо, Саша Паскаль постраждала внаслідок ракетного удару росіянами по курортному селищу Затока 16 травня 2022 року. 5-річна дівчинка опинилася під завалами, після чого лікарям довелося ампутувати їй ногу. Але Саша не впала духом, а здобувши сучасний біонічний протез, продовжила займатися улюбленою справою – художньою гімнастикою і навіть брала участь у змаганнях.

Фото прес-служби Київської міськради