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В одеському торговому центрі душили мовного активіста (відео)

В одеському торговому центрі душили мовного активіста (відео)

Іноді складається враження, що життя в Одесі було б зовсім нудним, якби тут періодично не траплялися мовні скандали. Про черговий такий інцидент повідав у соцмережах активіст, який позиціонує себе як член якоїсь організації «РВН». Цього разу місцем дії став торговий центр «Афіни» в центрі міста.

Як запевняє «мовний активіст», співробітник одного з магазинів одягу в ТЦ «Афіни» намагався його задушити через прохання змінити російськомовну вивіску. Своєю історією він поділився на сторінці «РВН» у Instagram.

Молодий чоловік розповів, що помітив у магазині вивіску «московською» і зробив зауваження продавцю, посилаючись на вимоги закону про зовнішню рекламу. На що продавець «почав у грубій формі розпитувати, хто він такий і чи має посвідчення або повноваження робити такі зауваження».

«Розмова склалася неконструктивна. РВНчик (так називають себе мовні активісти – ред.) захотів зазнімкувати куточок споживача, що не заборонено робити, бо це відкрита інформація. Тим часом продавець став перешкоджати цьому і відверто грубити. РВНчик зателефонував до поліції і вийшов у коридор для розмови. Тим часом працівник викликав охорону ТРЦ. Коли вони прибули, продавець почав грубити у їхній присутності, закрив магазин і збирався кудись іти.
На той момент РВНчик вирішив, що працівник магазину тікає і захотів зняти його обличчя для подальшого слідства. Коли працівник побачив, що той знімає, то накинувся на РВНчика і почав душити його. Охоронець відтяг продавця і відійшов із РВНчиком, а працівник знову спробував накинутися, тримаючи в кулаку зв’язку ключів»,

– поділився постраждалий.

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За його словами, поліцейські прийшли до висновку, що він сам спровокував продавця на бійку тим, що почав відеозйомку, а оскільки тілесних ушкоджень у нього немає, то й писати заяву він не може.

Наступного дня активісти знову навідалися до магазину, де їм знову не дозволили зняти куточок споживача. І того дня постраждалий напередодні «РВНчик» все ж таки написав заяву в поліцію, оскільки помітив подряпини на шиї після нападу.

«10 лютого голова організації, зайшовши до цієї крамниці, побачила ПІБ власника і записала собі в нотатки. Після цього співробітник викликав поліцію та не випускав її з магазину. У відділенні склали заяву про перешкоджання доступу до куточка споживача. Також було складено скаргу за порушення мовного законодавства»,

– діляться активісти.

Раніше ми розповідали, як водій таксі та його пасажирка посварилися через мову і домовилися до того, що ледве не опинилися під трамваєм.

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Фото ілюстративне

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Редакція ПРОФІЛЬ

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