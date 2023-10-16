Одеситка поскаржилася, що її змушували говорити російською (відео)

Про це стало відомо з одеських телеграм-каналів.

За словами героїні відео, навчання цивільних в Одесі проводили три інструктори – два чоловіки та жінка.

Інструктори перед початком попередили, що будуть викладати російською мовою. Це обурило дівчину, адже інструктора треба було не тільки слухати, а й повторювати за ним певні фрази, які вона не хотіла вимовляти мовою окупанта.

Тому вона вважає, що її примушували тим самим розмовляти мовою окупанта.

Але коли й другий інструктор почав розмовляти російською, дівчину це неприємно здивувало.

Вона не розуміє, як таке може відбуватися досі. Адже, на її думку, в цей Центр приходять свідомі люди, які туди долучаються, аби отримати якісь навички, щоб бути корисними у цій війні.

Я сюди прийшла, бо я знаю, що коли прийде мій час взяти зброю в руки, то я маю знати як з цією зброєю поводитись. А взяти її маю до рук, бо війна йде з окупантом. І тут виходить інструктор і розмовляє мовою окупанта, –

розчаровано розказує дівчина

Нещодавно в Одесі трапилася історія, де дівчину звільнили через небажання обслуговувати клієнта російською мовою.

Також був випадок, коли на Дерибасівській нетверезі жінки почали сваритися з вуличним музикантом через виконання українських пісень.

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