В Одеській області зі старих суден будують великотоннажні баржі

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

“У 2023 році команда Українського Дунайського пароплавства вперше за довгий час розпочала будівництво несамохідного флоту. На балансі підприємства залишилося понад 80 ліхтерів, частину з яких здають в оренду як так звані “проставки” між суднами та причалом. Але більшість гниє, витягаючи з компанії кошти на якірний збір, аварійні ремонти тощо”, – йдеться в повідомленні.

Для будівництва баржі тоннажністю 2200 тонн використовують сорокаметрові ліхтерні баржі, які раніше через простоювали або використовувалися не за призначенням. Повноцінна річкова SLG-баржа будується за принципом конструктора: відбувається стикування двох ліхтерів за допомогою вставки, що вирізається з третього судна. При цьому собівартість такого виробництва значно нижча, ніж будівництво баржі з нуля.

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Вантажопідйомність оновленої SLG-баржі становить 2200 тонн, довжина – 76,5 метра, осадка – 3,1 метра. Будівництво барж типу SLG з ліхтерів-донорів відбувається в кілька етапів. Спочатку проводиться оцінка суден-донорів, потім їх доставляють на завод, де проводиться ревізія суден на предмет виявлення дефектів і пошкоджень. Після цього починається ремонт корпусів суден, палубних механізмів і горловин. Потім здійснюється відрізка кормових частин суден-донорів, їх стикування та випробування відсіків. Далі – фарбування корпусу, переобладнання системи осушення, пожежогасіння, прокладання кабельтраси, переобладнання носової частини корпусу.

Як зазначили в міністерстві, що баржі будуються за рахунок власних коштів Українського Дунайського пароплавства, без залучення бюджетного фінансування. Усі роботи з будівництва нових барж відбуваються в Україні. Це створює нові робочі місця та позитивно впливає як на економіку регіону.

Як повідомляло “Одеське життя” раніше на Одещині сталося масштабне розкрадання майна державної компанії “Українське Дунайське пароплавство” – двоє колишніх депутатів Одеської облради разом із керівником підприємства привласнили 32 баржі.